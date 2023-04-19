Француз продлит контракт с Реалом на год и затем покинет клуб.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема определился со своим будущим.

Как сообщает издание AS, француз продлит контракт со "сливочными" еще на год, а затем покинет команду.

Вскоре о соглашении между сторонами будет объявлено официально. После завершения карьеры форвард останется в той или иной степени связан с клубом.

За 14 лет в Реале Бензема выиграл 4 чемпионата, 2 кубка и 4 суперкубка Испании. Также были завоеваны 5 Лиг чемпионов и клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА и множество индивидуальных наград, среди которых безусловно выделяется Золотой Мяч в прошлом году.

Напомним, на нашем сайте доступна статистика Карима Бензема в текущем сезоне.