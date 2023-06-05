В Саудовской Аравии запустили проект по приватизации клубов

Руководство страны намерено вывести чемпионат в топ-10 лиг мира.

В Саудовской Аравии стартовал масштабный проект по приватизации клубов, который называется Vision 2030.

Данный проект состоит из двух направлений: инвестиции крупных компаний в клубы в обмен на права собственности и полноценная приватизация.

Цели Vision 2030 – содействие инвестиционным возможностям в спортивном секторе, а также повышение конкурентоспособности клубов и качества их инфраструктуры.

Таким образом руководство страны намерено поднять уровень чемпионата и даже вывести саудовскую лигу в топ-10 мировых лиг.

По итогам проекта ожидается троекратный рост прибыли всех местных клубов, а также подорожания самого чемпионата с 3 млрд риалов до восьми.

Ранее, напомним, стало известно, какой контракт Аль-Иттихад предложил Кариму Бензема.