Агуэро: Месси расмеялся, когда я отправил ему таблицу МЛС

Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о своем общении с Лео Месси после его объявления о переходе в Интер Майами.

Серхио рассказал о забавной реакции своего друга на положение "розовых" в турнирной таблице МЛС.

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"Всех удивил трансфер в Интер Майами, потому что было много разговоров о Барселоне, но в конце концов это было решение Месси, и, думаю, он искал счастья, а не давление, связанное с победами.

В конце концов, ему захочется победить. Но он будет получать удовольствие, хорошо проводить время. Не знаю, сможет ли он выигрывать каждый матч. Так или иначе, когда ты играешь более раскованно, дела идут лучше.

Мы недавно разговаривали, я прислал ему таблицу МЛС. Сказал ему: "Слушай, твоя команда отстает, лучше бы тебе вывести ее на 9-е или 8-е место, чтобы попасть в плей-офф".

Он просто рассмеялся - а что ему оставалось делать? Он смеялся вместе со мной. "Нам надо забраться в плей-офф", - сказал он мне.

Не стоит исключать его выступления на ЧМ, учитывая то, как он следит за собой. Естественно, он будет играть не на уровне последнего ЧМ, но все же это Месси. Он способен забить со штрафного. Надо оставить дверь полуоткрытой", - сказал Агуэро для ESPN.

Напомним, что Интер Майами занимает последнюю строчку в восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 7 пунктов.