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Невеш объяснил, почему решил перейти в Саудовскую Аравию

Деньги оказались важным фактором.
Вчера, 22:54
Рубен Невеш / Getty Images
Рубен Невеш / Getty Images

Экс-хавбек Вулверхэмптона Рубен Невеш объяснил, почему решил перейти в Аль-Хиляль.

Напомним, что в начале этого трансферного окна португалец интересовал ряд европейских грандов, включая Барселону. Однако хавбек выбрал Саудовскую Аравию.

Невеш признался, что в первую очередь он руководствовался благополучием семьи, а потом его привлек и сам проект клуба.

"Главная причина, по которой я не сомневался насчет перехода в Аль-Хилаль – желание обеспечить своей семье такую жизнь, как я всегда хотел.

У меня есть жена и трое детей, о которых я должен заботиться. Они – мой самый главный трофей. Это очень повлияло на мое решение.

Но, как я уже говорил, меня заинтересовал проект. Аль-Хилаль намерен стать лучшим клубом Азии.

После моего перехода соцсети просто взорвались. Это было невероятно – количество фанатов, их страсть к футболу. Уверен, я принял правильное решение для себя и своей семьи", – приводит слова Невеш B24.

Ранее, напомним, Бруну Фернандеш отклонил несколько предложений от саудовских клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рубен Невеш Аль-Хиляль

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