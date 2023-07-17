Невеш объяснил, почему решил перейти в Саудовскую Аравию
Экс-хавбек Вулверхэмптона Рубен Невеш объяснил, почему решил перейти в Аль-Хиляль.
Напомним, что в начале этого трансферного окна португалец интересовал ряд европейских грандов, включая Барселону. Однако хавбек выбрал Саудовскую Аравию.
Невеш признался, что в первую очередь он руководствовался благополучием семьи, а потом его привлек и сам проект клуба.
"Главная причина, по которой я не сомневался насчет перехода в Аль-Хилаль – желание обеспечить своей семье такую жизнь, как я всегда хотел.
У меня есть жена и трое детей, о которых я должен заботиться. Они – мой самый главный трофей. Это очень повлияло на мое решение.
Но, как я уже говорил, меня заинтересовал проект. Аль-Хилаль намерен стать лучшим клубом Азии.
После моего перехода соцсети просто взорвались. Это было невероятно – количество фанатов, их страсть к футболу. Уверен, я принял правильное решение для себя и своей семьи", – приводит слова Невеш B24.
Ранее, напомним, Бруну Фернандеш отклонил несколько предложений от саудовских клубов.
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