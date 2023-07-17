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Лидер Манчестер Юнайтед отклонил предложения саудовских клубов

Бруну Фернандеш хочет стать капитаном команды.
Сегодня, 19:52
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

В это трансферное окно Бруну Фернандеш отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии, утверждает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, португалец получил несколько предложений от разных саудовскх клубов, но отклонил все до одного.

Сейчас Фернандеш полностью сосредоточен на своем будущем в Манчестере. Кроме того, в ближайшее дни Бруну может стать полноценным капитаном команды после того, как Магуайр лишился повязки.

В прошлом сезоне хавбек провел 59 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 14 результативных передач. Во многих матчах именно Бруну выводил команду с капитанской повязкой.

Напомним, что уже в ближайшее время Андре Онана может стать игроком манкунианцев.

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