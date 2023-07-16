"Я невероятно расстроен": Магуайра лишили капитанской повязки в МЮ

В сезоне-2023/24 у английского Манчестер Юнайтед будет новый капитан команды.

Прежнего обладателя капитанской повязки Харри Магуайра лишили ее. Об этом сообщил сам центрбэк в Instagram.

"После сегодняшнего разговора с менеджером он сообщил мне, что меняет капитана. Он объяснил мне свои причины, и хотя лично я крайне разочарован, я буду продолжать отдавать все свои силы каждый раз, когда буду надевать футболку.

Я хотел бы сказать огромное спасибо болельщикам Манчестер Юнайтед за их блестящую поддержку, пока я носил повязку.

С того самого дня, как я вступил в должность три с половиной года назад, мне выпала огромная честь возглавить Манчестер Юнайтед, и это один из самых гордых моментов в моей карьере на сегодняшний день. Это одна из самых больших почестей в клубном футболе. Я сделал все возможное, чтобы помочь Юнайтед добиться успеха - как на поле, так и за его пределами.

Я всегда буду благодарен Оле Гуннару Солскьяеру за то, что он впервые передал мне эту ответственность, и я хочу выразить пожелание, чтобы тот, кто сейчас ее примет, добился успеха, и этот человек получит мою полную поддержку", - написал Магуайр в своем Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что центрбэком интересуется середняка чемпионата Англии.

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