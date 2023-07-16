Середняк АПЛ заинтересован в услугах Магуайра

Английский центрбэк Харри Магуайр, возможно, сменит клубную прописку.

Как сообщает журналист Саймон Стоуни, в услугах широкоизвестного защитника МЮ заинтересован Вест Хэм.

"Красные дьяволы" готовы и продать игрока, и отдать в аренду, но сам Харри счастлив в стане своей нынешней команде и хочет остаться.

Отмечается также, что потенциальные запросы Магуайра по заработной плате могут стать серьезной проблемой для "молотообойцев".

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ назвал условие, при котором возобновит переговоры по трансферу Кейна.

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