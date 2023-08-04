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Уборщик лишился работы после того, как попросил автограф у Месси

Но он убежден, что это стоило каждой секунды.
Вчера, 23:45
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Странная история произошла после последнего матча Интер Майами в родных стенах.

Некий Кристиан Саламанка, работающий уборщиком в частной компании, был уволен за автограф от Месси.

Саламанка в тот день убирал туалеты в том секторе, где как раз подъезжают автобусы, но в тот момент был на улице. Когда приехал автобус с командой мужчина дождался Месси и попросил у него автограф. Его сразу же вывели со стадиона, а затем уволили.

"Мне пришлось убирать туалеты в секторе, где паркуются автобусы. К счастью, я был на улице, когда подъехал автобус и все игроки вышли из него. Последним был Месси. Мне достаточно было крикнуть: "Эй, чемпион мира". И он повернулся посмотреть.

Я расстегнул рабочую рубашку, а под ней оказалась футболка Аргентины. Он оставил автограф. Потом приехала охрана, меня вывели и выгнали с работы, но это стоило каждой секунды", – сказал Кристиан в интервью La Nacion.

Напомним, ранее сообщалось, что билеты на первый выездной матч Месси раскупили за 10 минут.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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