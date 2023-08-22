Ан-Наср Роналду совершил крутой камбек и прошел в групповой этап ЛЧ

Саудовский клуб был за шаг до вылета из кубка.

Во вторник, 22 августа, в рамках плей-офф раунда встречались Ан-Наср и Шабаб Аль-Ахли.

Матч, который должен был стать легкой прогулкой для Роналду и компании, оказался не таким простым.

После первого тайма счет был 1:1, а в начале второго тайма гости забили быстрый гол и долго удерживали преимущество.

Саудовский клуб был за шаг до вылета, но на 88-й минуте аль-Ганам сравнял счет, а в добавленные арбитром минуты Ан-Наср довел счет до уверенной победы 4:2. Роналду записал на свой счет лишь ассист.

Ан-Наср - Шабаб Аль-Ахли 4:2

Голы: Талиска, 11, 90+5, аль-Ганам, 88, Брозович, 90+7 - Аль-Гассани, 18, 46

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