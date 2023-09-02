Месси отказывается от общения с прессой в рамках МЛС
Лионель Месси имеет право пропускать пресс-конференции из-за договоренностей с лигой, пишет The Athletic.
После матча Интер Майами - Нью Йорк Ред Буллс собралось множество журналистов, которые хотели поговорить с аргентинским, но он просто не появился на пресс-конфренции.
Согласно правилам МЛС игроки обязаны общаться с прессой после каждой тренировки и каждого матча. Лига уверяла, что с Месси будет также.
Однако, издание сообщает, что у Лео есть некоторые договоренности с лигой и новым клубом, подробности которых не до конца ясны.
Считается, что аргентинец может общаться с журналистами по своему усмотрению. Якобы у него есть некое джентельменское соглашение с МЛС.
"Произошло недоразумение относительно доступности Лионеля Месси для СМИ. Он не нарушал никаких правил, касающихся его доступности для СМИ в МЛС", – сказал после инцидента представитель лиги.
Ранее также сообщалось, что сотрудники лосанджелесского отеля попросили Месси о солидарности.
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