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Месси отказывается от общения с прессой в рамках МЛС

Американская пресс не в восторге от такого поведения.
Сегодня, 16:19
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси имеет право пропускать пресс-конференции из-за договоренностей с лигой, пишет The Athletic.

После матча Интер Майами - Нью Йорк Ред Буллс собралось множество журналистов, которые хотели поговорить с аргентинским, но он просто не появился на пресс-конфренции.

Согласно правилам МЛС игроки обязаны общаться с прессой после каждой тренировки и каждого матча. Лига уверяла, что с Месси будет также.

Однако, издание сообщает, что у Лео есть некоторые договоренности с лигой и новым клубом, подробности которых не до конца ясны.

Считается, что аргентинец может общаться с журналистами по своему усмотрению. Якобы у него есть некое джентельменское соглашение с МЛС.

"Произошло недоразумение относительно доступности Лионеля Месси для СМИ. Он не нарушал никаких правил, касающихся его доступности для СМИ в МЛС", – сказал после инцидента представитель лиги. 

Ранее также сообщалось, что сотрудники лосанджелесского отеля попросили Месси о солидарности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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