Бастующие работники отеля в Лос-Анджелесе попросили Месси проявить солидарность

Интер Майами попросили не останавливаться в их заведении.

Работники отеля Fairmont Miramar в Лос-Анджелесе попросили Лео Месси и весь Интер Майами остановиться в другом месте, пишет Reuters.

В Калифорнии сейчас тысячи сотрудников отелей объявили забастовку, они требуют повышения заработной платы на фоне роста цен на жилье.

В отеле Fairmont Miramar, который поддерживает забастовку, должны были остановиться игроки Интер Майами, которые приедут на матч против Лос-Анджелес Гэлакси. Работники отеля попросили их этого не делать.

"Мы узнали, что Интер Майами и великий Лионель Месси приедут на этой неделе на матч против Лос-Анджелеса в воскресенье.

Как горничные, повара, носильщики и официанты, мы просим Лионеля Месси и его товарищей по команде проявить солидарность с нами и не заселяться в отель Fairmont Miramar", – говорится в заявлении сотрудников.

Напомним, на нашем сайте вы можете ознакомиться с топ-5 трансферами этой недели.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!