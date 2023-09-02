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Бастующие работники отеля в Лос-Анджелесе попросили Месси проявить солидарность

Интер Майами попросили не останавливаться в их заведении.
Сегодня, 11:35
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Работники отеля Fairmont Miramar в Лос-Анджелесе попросили Лео Месси и весь Интер Майами остановиться в другом месте, пишет Reuters.

В Калифорнии сейчас тысячи сотрудников отелей объявили забастовку, они требуют повышения заработной платы на фоне роста цен на жилье.

В отеле Fairmont Miramar, который поддерживает забастовку, должны были остановиться игроки Интер Майами, которые приедут на матч против Лос-Анджелес Гэлакси. Работники отеля попросили их этого не делать.

"Мы узнали, что Интер Майами и великий Лионель Месси приедут на этой неделе на матч против Лос-Анджелеса в воскресенье.

Как горничные, повара, носильщики и официанты, мы просим Лионеля Месси и его товарищей по команде проявить солидарность с нами и не заселяться в отель Fairmont Miramar", – говорится в заявлении сотрудников.

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