Скалони расскзал, сыграет ли Месси против Боливии

Главный тренер сборной Аргентины не уверен, сыграет ли Лионель Месси в матче против Эквадора.

Напомним, что в матче против Боливии Лео попросил замену на 89-й минуте из-за дискомфорта, но по словам Скалони, с ним сейчас все в порядке.

"Лео полетит вместе с командой – сегодня он тренировался отдельно, но он в хорошей форме. У нас есть два дня, и мы решим, будет ли он играть, во вторник или на день раньше.

Месси в порядке, как и Кристиан Ромеро – посмотрим, выйдет он в стартовом составе, со скамейки запасных или не сыграет вообще.

Он тренировался отдельно в качестве меры предосторожности, а на днях он устал и попросил заменить его – но он будет в Боливии", – цитирует Скалони Marca.

Ранее также сообщалось, что один из лидеров Милана может пропустить не только матч сборной, но и дерби против Интера.

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