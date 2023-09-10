Один из лидеров Милана может пропустить дерби против Интера
Тео Эрнандес получил легкое повреждение в сборной, пишет RMC Sport.
Защитник пропустил несколько тренировок, находясь в расположении сборной из-за небольшого повреждения икроножной мышцы.
Пока медицинский штаб не считает, что игрок пропустит матч против сборной Германии, однако игрок рискует усугубить травму.
Милану в целом не взеет в международную паузу, посколько ранее небольшое повреждение получил и Майк Меньян, но кипер уже вернулся к тренировкам.
Еще сложнее делает ситуацию тот факт, что 16 сентября состоится миланское дерби, а матч против Германии 12-го. Если кто-то из игроков травмируется, но точно пропустит важный для команды матч.
Ранее, напомним, Гюндоган откровенно признался о проблемах в национальной команде.
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