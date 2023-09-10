Один из лидеров Милана может пропустить дерби против Интера

Тео Эрнандес получил легкое повреждение в сборной, пишет RMC Sport.

Защитник пропустил несколько тренировок, находясь в расположении сборной из-за небольшого повреждения икроножной мышцы.

Пока медицинский штаб не считает, что игрок пропустит матч против сборной Германии, однако игрок рискует усугубить травму.

Милану в целом не взеет в международную паузу, посколько ранее небольшое повреждение получил и Майк Меньян, но кипер уже вернулся к тренировкам.

Еще сложнее делает ситуацию тот факт, что 16 сентября состоится миланское дерби, а матч против Германии 12-го. Если кто-то из игроков травмируется, но точно пропустит важный для команды матч.

Ранее, напомним, Гюндоган откровенно признался о проблемах в национальной команде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!