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Один из лидеров Милана может пропустить дерби против Интера

Тео Эрнандес получил небольшое повреждение.
Сегодня, 20:19
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Тео Эрнандес получил легкое повреждение в сборной, пишет RMC Sport.

Защитник пропустил несколько тренировок, находясь в расположении сборной из-за небольшого повреждения икроножной мышцы.

Пока медицинский штаб не считает, что игрок пропустит матч против сборной Германии, однако игрок рискует усугубить травму.

Милану в целом не взеет в международную паузу, посколько ранее небольшое повреждение получил и Майк Меньян, но кипер уже вернулся к тренировкам.

Еще сложнее делает ситуацию тот факт, что 16 сентября состоится миланское дерби, а матч против Германии 12-го. Если кто-то из игроков травмируется, но точно пропустит важный для команды матч.

Ранее, напомним, Гюндоган откровенно признался о проблемах в национальной команде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Тео Эрнандес

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