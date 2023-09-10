Гюндоган: Мы сейчас не на одном уровне с Японией

Илкай Гюндоган поделился мыслями после поражения от сборной Японии.

Напомним, что сборная Германии сенсационно проиграла японцам в товарищеском поединке.

По словам немца, команда сейчас намного слабее, чем хотела бы быть. Игрокам приходится бороться с самими собой в психологическом плане.

"Очень тяжело принять такое. Единственное светлое пятно – гол, который мы забили, играя в желаемом ритме. Но, увы, надо признать, что Япония была лучше нас как в защите, так и в атаке.

Надо признать, что попросту находимся не на одном уровне с такими командами, как эта. Мы недостаточно хороши на данный момент, такова реальность. Возможно, мы считаем себя более сильными, чем есть на самом деле.

Думаю, можно почувствовать, что многие игроки ведут психологическую борьбу с самими собой. Нет уверенности, нет понимания, когда принимать решения, и такие результаты, конечно, тоже не помогают. Мы чувствуем, что каждый борется с самим собой, и из-за этого создать в команде правильную атмосферу", – приводит слова хавбека Daily Mail.

Напомним, что после поражения от Японии Ханси Флик был отправлен в отставку.

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