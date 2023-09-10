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Германия - Япония 1:4 видео голов и лучших моментов матча 09.09.2023

Японцы унизили немцев перед их собственными болельщиками.
Сегодня, 13:55
Германия разгромно проиграла Японии / Getty Images
Германия разгромно проиграла Японии / Getty Images

В субботу, 9 сентября, сборная Германии в Вольфсбурге провела товарищеский матч против Японии.

Освобожденная от квалификации Евро-2024 как хозяйка турнира Бундестим провалила очередной поединок в рамках подготовки к домашнему чемпионату, разгромно проиграв японцам со счетом 1:4.

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Немецкая команда пропустила уже на 11-й минуте встречи от Ито. Вскоре Сане удалось выровнять положение, но практически сразу Уэда снова вывел японскую сборную вперед. Минимальное преимущество гостей сохранялось до конца основного времени поединка, а затем Асано и Танака за две минуты своими результативными ударами добили хозяев поля.

Это поражение стало третьим подряд для подопечных Ханси Флика. Ранее они проиграли Колумбии (0:2) и Польше (0:1). А до этого сборная Германии свела вничью матч с Украиной (3:3) и уступила Бельгии (2:3).

Вашему вниманию видео всех голов матча Германия - Япония:

Германия - Япония 1:4

Голы: Сане, 19 - Дзунья Ито, 11, Уэда, 22, Асано, 90, Танака, 90+2.

Германия: тер Штеген - Киммих, Зюле, Рюдигер, Шлоттербек (Гозенс, 64) - Джан (Гросс, 64), Гюндоган - Вирц (Брандт, 73) - Сане, Хаверц (Мюллер, 73), Гнабри (Шаде, 81)

Япония: Осако - Томиясу, Итакура, Сугавара (Хашиока, 84), Хироки Ито - Морита (Танака, 75), Эндо - Дзунья Ито (Кубо, 75), Камада (Танигути, 59), Митома (Доан, 84), Уэда (Асано, 59).

Источник: MEGOGO

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