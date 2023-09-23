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Джеррард удивил своим образом, празднуя Национальный день Саудовской Аравии

Англичанин принял культуру Ближнего Востока.
Сегодня, 10:25
Стивен Джеррард / The Sun/thesun.co.uk
Стивен Джеррард / The Sun/thesun.co.uk

Бывший тренер Астон Виллы и Рейнджерса Стивен Джеррард трудоустроился в Саудовской Аравии, где возглавляет Аль-Иттифак.

Специалист в своем Instagram опубликовал фотографии того, как он отпраздновал Национальный день Саудовской Аравии.

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Джеррард надел традиционную одежду, чтобы полностью погрузиться культуру страны.

Образа тренера завершили шарф, который был в цветах страны, а также головной убор, который называется куфия.

Джеррард даже отметил это событие традиционной чашкой чая.

Ранее сообщалось, что Роналду с одноклубниками в нарядах и с мечами в руках снялись в поздравительном видео.

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