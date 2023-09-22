Роналду с одноклубниками в нарядах и с мечами в руках снялись в поздравительном видео

Согласившись на переезд в Саудовскую Аравию, футболисты приняли условия контракта не только в финансовом плане, но и маркетинговом.

В связи с этим они должны периодически присутствовать на всяких съемках для продвижения клуба, чемпионата и страны в целом.

Этим же занимается и Криштиану Роналду, который стал одним из героев недавнего видео Ан-Насра.

Клуб опубликовал видео, в котором снялись Роналду, Садио Мане, экс-тренер Шахтера Луиш Каштру и другие игроки саудовского коллектива.

Все они были одеты в традиционные наряды (бишт и халат). К тому же,их руки были заняты мечами, которые были выданы каждому, кто был представлен в видео.

Читай также: Месси поднял кубок мира в странной мантии - что это такое?

Как оказалось, таким видео Ан-Наср решил поздравить Саудовскую Аравию с государственным праздником - 23 сентября 1922 года было основано саудовское королевство.

Напомним, что бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер назвал ошибкой возвращение Криштиану Роналду в английский клуб летом 2021 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!