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Роналду с одноклубниками в нарядах и с мечами в руках снялись в поздравительном видео

Клуб португальца решил особенным способом поздравить Саудовскую Аравию с государственным праздником.
Сегодня, 20:18
Криштиану Роналду / скриншот
Криштиану Роналду / скриншот

Согласившись на переезд в Саудовскую Аравию, футболисты приняли условия контракта не только в финансовом плане, но и маркетинговом.

В связи с этим они должны периодически присутствовать на всяких съемках для продвижения клуба, чемпионата и страны в целом.

Этим же занимается и Криштиану Роналду, который стал одним из героев недавнего видео Ан-Насра.

Клуб опубликовал видео, в котором снялись Роналду, Садио Мане, экс-тренер Шахтера Луиш Каштру и другие игроки саудовского коллектива.

Все они были одеты в традиционные наряды (бишт и халат). К тому же,их руки были заняты мечами, которые были выданы каждому, кто был представлен в видео.

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Как оказалось, таким видео Ан-Наср решил поздравить Саудовскую Аравию с государственным праздником - 23 сентября 1922 года было основано саудовское королевство.

Напомним, что бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер назвал ошибкой возвращение Криштиану Роналду в английский клуб летом 2021 года.

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