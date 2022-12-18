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Месси поднял кубок мира в странной мантии - что это такое?

Организаторы турнира решили подчеркнуть, что это был арабский мундиаль.
Вчера, 23:54
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира 2022 года, лучше справившись с серией послематчевых пенальти.

Перед тем,как вручить кубок мира, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани вручил капитану аргентинцев Лионелю Месси мантию - точно такую же, как на нем самом.

По информации Sky Sports, это традиционная арабская мантия, которая называется бишт -  традиционная мусульманская верхняя одежда, накидка, носящаяся на плечах.

Это статусная одежда, которую арабские мужчины носят в особых случаях и которая часто ассоциируется с королевской семьей.

Бывший защитник "альбиселесте" Пабло Сабалета был недоволен положением, в котором оказался Месси. Выступая в роли эксперта на BBC, он сказал: "Зачем? Для этого не было никаких причин".

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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер добавил: "В каком-то смысле обидно, что они прикрыли его аргентинскую футболку".

Напомним, что по итогам чемпионата мира Лионель Месси был признан лучшим игроком, при этом два его соотечественника также получили индивидуальные награды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аргентина катар Лионель Месси Чемпионат мира 2022

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