Месси поднял кубок мира в странной мантии - что это такое?
Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира 2022 года, лучше справившись с серией послематчевых пенальти.
Перед тем,как вручить кубок мира, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани вручил капитану аргентинцев Лионелю Месси мантию - точно такую же, как на нем самом.
По информации Sky Sports, это традиционная арабская мантия, которая называется бишт - традиционная мусульманская верхняя одежда, накидка, носящаяся на плечах.
Это статусная одежда, которую арабские мужчины носят в особых случаях и которая часто ассоциируется с королевской семьей.
Бывший защитник "альбиселесте" Пабло Сабалета был недоволен положением, в котором оказался Месси. Выступая в роли эксперта на BBC, он сказал: "Зачем? Для этого не было никаких причин".
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер добавил: "В каком-то смысле обидно, что они прикрыли его аргентинскую футболку".
Напомним, что по итогам чемпионата мира Лионель Месси был признан лучшим игроком, при этом два его соотечественника также получили индивидуальные награды.