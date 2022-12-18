Тренер Аргентины: Месси должен принять участие на следующем чемпионате мира

Все зависит от желания самого футболиста продолжать выступать за национальную сборную своей страны.

Лионель Месси исполнил свою главную мечту - выиграть чемпионат мира со сборной Аргентины.

Еще до старта турнира 35-летний аргентинец заявил, что этот мундиаль станет для него последним. После финального матча с Францией он сказал, что пока что не собирается уходить из сборной.

Главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони в свою очередь заявил, что Месси обязан будет появиться на следующем чемпионате мира.

"Месси должен принять участие на следующем чемпионате мира, мы хотим, чтобы он продолжил свои выступления", - цитирует специалиста Фабрицио Романо.

"Если Лионель хочет продолжать играть, "десятка" всегда будет для него готова".

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Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. На тот момент Месси будет 39 лет.