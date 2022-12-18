Атлетико второй раз подряд стал обладателем наибольшего количества чемпионов мира

Мадридский клуб снова превзошел всех в мире.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 года в Катаре, обыграв в финале Францию.

В составе команды Лионеля Скалони на этом первенстве находится по три игрока мадридского Атлетико (Науэль Молина, Анхель Корреа и Родриго Де Пауль), а также Севильи (Маркос Акунья, Гонсало Монтьель и Алехандро Гомес).

Следовательно, эти команды имеют в своем составе наибольшее количество чемпионов мира.

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Интересно, что четыре года назад Атлетико также был в данном статусе, когда в сборной Франции играли три его игрока (Тома Лемар, Антуан Гризман и Лука Эрнандес). ПСЖ и Марсель также имели трех своих представителей в составе чемпионов мира.