iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико второй раз подряд стал обладателем наибольшего количества чемпионов мира

Мадридский клуб снова превзошел всех в мире.
Вчера, 22:49
Науэль Молина / Getty Images
Науэль Молина / Getty Images

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 2022 года в Катаре, обыграв в финале Францию.

В составе команды Лионеля Скалони на этом первенстве находится по три игрока мадридского Атлетико (Науэль Молина, Анхель Корреа и Родриго Де Пауль), а также Севильи (Маркос Акунья, Гонсало Монтьель и Алехандро Гомес).

Следовательно, эти команды имеют в своем составе наибольшее количество чемпионов мира.

Читай также: Бывший игрок Украинской Премьер-лиги стал чемпионом мира

Интересно, что четыре года назад Атлетико также был в данном статусе, когда в сборной Франции играли три его игрока (Тома Лемар, Антуан Гризман и Лука Эрнандес). ПСЖ и Марсель также имели трех своих представителей в составе чемпионов мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аргентина атлетико мадрид сборная Аргентины Чемпионат мира 2022

Статьи по теме

Месси поднял кубок мира в странной мантии - что это такое? Месси поднял кубок мира в странной мантии - что это такое?
Тренер Аргентины: Месси должен принять участие на следующем чемпионате мира Тренер Аргентины: Месси должен принять участие на следующем чемпионате мира
"Скучающий" Холанд в одиночестве готовится к возвращению АПЛ "Скучающий" Холанд в одиночестве готовится к возвращению АПЛ
Серия пенальти ЧМ-2022, в которой Мартинес принес Аргентине третий кубок мира Серия пенальти ЧМ-2022, в которой Мартинес принес Аргентине третий кубок мира
Помочь журналистам

Видео

Серия пенальти ЧМ-2022, в которой Мартинес принес Аргентине третий кубок мира
Серия пенальти ЧМ-2022, в которой Мартинес принес Аргентине третий кубок мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров
Морган: Месси 17 лет играл в Барселоне в окружении лучших игроков мира, а затем ушел в легкую лигу
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
ЧМ-202223:54
Месси поднял кубок мира в странной мантии - что это такое?
Европа23:33
"Скучающий" Холанд в одиночестве готовится к возвращению АПЛ
ЧМ-202223:01
Тренер Аргентины: Месси должен принять участие на следующем чемпионате мира
ЧМ-202222:49
Атлетико второй раз подряд стал обладателем наибольшего количества чемпионов мира
ЧМ-202222:33
Серия пенальти ЧМ-2022, в которой Мартинес принес Аргентине третий кубок мира
ЧМ-202222:29
Месси – первый двукратный обладатель Золотого мяча ЧМ
ЧМ-202222:13
Месси: Хочу продолжить играть в статусе чемпиона мира
Украина22:00
Бывший игрок Украинской Премьер-лиги стал чемпионом мира
ЧМ-202221:49
Ле Гре: Мы проиграли, но для французского футбола это все равно победа
ЧМ-202221:27
Аргентина - Франция 3:3 (доп.время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK