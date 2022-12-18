Бывший игрок Украинской Премьер-лиги стал чемпионом мира

Футболисты сборной Аргентины вновь подняли над головой кубок мира - для этого им пришлось в серии пенальти обыграть сборную Франции.

Среди триумфаторов мундиаля в Катаре был нынешний игрок Севильи Алехандро Гомес.

Бывший игрок харьковского Металлиста последние три матча "альбиселесте" провел на скамейке, так как получил травму в игре 1/8 финала против Австралии (2:1), из-за которой он был заменен на 50-й минуте.

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На турнире 34-летний полузащитник также сыграл 58 минут стартового поединка против Саудовской Аравии (1:2).

Напомним, что Алехандро "Папу" Гомес выступал в составе Металлиста с августа 2013 по сентябрь 2014 года, проведя за тот год 24 матча, записав на свой счет 4 гола и 6 результативных передач.