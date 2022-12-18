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Месси - лучший игрок ЧМ-2022, Мартинес - лучший вратарь, Мбаппе - лучший бомбардир

Футболисты получили свои заслуженные награды по итогам мундиаля.
Вчера, 21:04
Фернандес, Месси. Мартинес и Мбаппе / Getty Images
Фернандес, Месси. Мартинес и Мбаппе / Getty Images

В Катаре завершился чемпионат мира 2022 года, по итогам которого сборная Аргентины стала трехкратным обладателем кубка мира. "Альбиселесте" после ничейного результата по истечению 120 минут в серии пенальти обыграла Францию.

Перед чествованием чемпионов прошла традиционная церемония награждения лучших игроков турнира по разным категориям.

Так, Золотую перчатку получил Эмилиано Мартинес. Он отыграл все матчи сборной Аргентины на турнире: 7 матчей, 8 пропущенных мячей, 3 игры на "ноль", две выигранные серии пенальти.

Лучшим молодым игроком был признан Энцо Фернандес. 21-летний хавбек Бенфики начал мундиаль в качестве запасного игрока, выйдя на замену в первых двух матчах, заслужив затем стать основным игроком сборной.

В плей-офф сыграл все матчи от свистка до свистка, также забив свой единственный гол на групповом этапе в ворота Мексики.

Единственная награда, которая досталась не игроку Аргентины, ушла Килиану Мбаппе. Форвард сборной Франции в семи матчах забил восемь голов, два из которых - с пенальти (оба в финале).

Главная индивидуальная награда чемпионата мира - лучший игрок, он же MVP турнира - заслуженно досталась капитану и лидеру Аргентины Лионелю Месси. Теперь уже официально лучший игрок в истории футбола сыграл все матчи мундиаля, не пропустив ни минуты, записав на свой счет семь голов и три результативные передачи.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года, когда легендарный Диего Марадона привел южноамериканцев ко второму успеху на мундиале в Мексике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция аргентина Лионель Месси Килиан Мбаппе Чемпионат мира 2022 эмилиано мартинес

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