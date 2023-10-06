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Стало известно, когда Месси сыграет за Интер Майами

Аргентинец примет участие в матче МЛС.
Сегодня, 12:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вскоре сможет сыграть за Интер Майами.

Как сообщает The Miami Herald, 36-летний игрок вернется в строй к домашнему матчу регулярного чемпионата МЛС против Цинциннати.

Поединок состоится 8 октября, начало – в 02:30 по Киеву.

Отметим, что Месси пропустил две последние игры Интер Майами из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Интер Майами может разрешить Месси уйти в Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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