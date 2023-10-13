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Иран официально опроверг информацию о приговоре Роналду

Такие новости отвлекают внимание от Палестины.
Вчера, 21:42
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Посольство Ирана в Испании официально опровергло информацию о том, что Криштиану Роналду присудили 99 ударов плетью.

Ранее сообщалось, что португальцу присудили такое наказание за встречу с фанаткой футболиста.

"Мы категорически отрицаем вынесение в Иране какого-либо судебного решения в отношении какого-либо зарубежного спортсмена. Вызывает озабоченность тот факт, что публикация подобных бездоказательных новостей может затмить преступления против человечности и военные преступления против угнетенного палестинского народа.

Следует отметить, что Криштиану Роналду посетил Иран 18-19 сентября для участия в официальном футбольном матче и был тепло встречен народом и властями. Его искренняя и человечная встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и восхищение как со стороны народа, так и со стороны спортивных властей страны", – сказано  в официальном сообщении.

Ранее, напомним, Forbes назвал Роналду cамым высокооплачиваемым футболистом года.

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