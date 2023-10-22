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Роналду предположил, когда может завершить карьеру

Португалец готов играть до 40 лет.
Сегодня, 12:01
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду заявил, что следующий сезон еще точно не станет его последним.

Форвард поразмыслил о завершении карьеры после матча с Дамаском, где португалец отметился голом со штрафного.

Криштиану заявил, что поиграет этот сезон и следующий, а вот дальше будет слушать свое тело. Но пока он просто рад тому, что в 38 лет может помогать своему клубу.

"Болельщики делают меня счастливым, и я отвечаю взаимностью. Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, потом посмотрю на свое тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет. Тяжелая работа – то, что привело меня на вершину.

Без моей команды ничего бы этого не произошло. Это была трудная игра, особенно после перерыва на матчи сборных и выездов. Я очень рад быть в Саудовской Аравии и очень благодарен, что в свои 38 лет я все еще помогаю своей команде", – цитирует португальца O Jogo.

Ранее Миралем Пьянич заявил, что играть с Роналду было веселее, чем с Месси.

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