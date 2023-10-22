iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пьянич: Мне было веселее играть с Роналду

Босниец выбрал свою сторону.
Сегодня, 10:48
Миралем Пьянич / Getty Images
Миралем Пьянич / Getty Images

Миралем Пьянич признался, что ему больше понравилось играть с Криштиану Роналду, а не с Лионелем Месси.

Напомним, боснийский хавбек успел поиграть с обоими футболистами, с Месси в Барселоне, и с Роналду в Ювентусе. Миралем считает обоих великими игроками.

"У меня много воспоминаний о Крише, великом футболисте. Он самый сильный из всех, с кем я работал, он один из лучших за всю историю, входит в число 2-3 сильнейших игроков в истории. Моему сыну было приятно снова увидеть его. Мы провели вместе много замечательных моментов.

Трудно сказать, кто сильнее, мне посчастливилось играть с обоими. Мне было веселее с Кришем, но они оба величайшие игроки всех времен, и они являются прекрасными примерами для детей", – цитирует Пьянича Sportmediaset.

Ранее, напомним, Интер Майами проиграл заключительный матч сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миралем Пьянич

Статьи по теме

Пьянич - о переходе Роналду в Ан-Наср: Играть здесь не так легко, как считают Пьянич - о переходе Роналду в Ан-Наср: Играть здесь не так легко, как считают
Пьянич: В тренировках Кумана не было ни тактики, ни идей Пьянич: В тренировках Кумана не было ни тактики, ни идей
Пьянич поделился своим разочарованием после выступлений за Барселону Пьянич поделился своим разочарованием после выступлений за Барселону
"У меня нет слов": Пьянич прокомментировал будущий матч Боснии и Герцеговины с РФ "У меня нет слов": Пьянич прокомментировал будущий матч Боснии и Герцеговины с РФ
Помочь журналистам

Видео

Челси - Арсенал 2:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Челси - Арсенал 2:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина13:51
Суперлига: Будивельник уверенно разобрался с Говерлой
Формула 113:31
Глава Ред Булл считает, что правила спринта нужно изменить
Бокс13:11
Экс-чемпион мира завершил карьеру, добыв еще один пояс в прощальном бою
Бокс12:58
"Это был последний бой": Линарес объявил о завершении карьеры
Европа12:40
Почеттино уверен, что Мудрик бил по воротам, Артета в этом сомневается
Украина12:10
Динамо - Днепр-1: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Другие страны12:01
Роналду предположил, когда может завершить карьеру
Украина11:40
Ворскла - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа11:24
Израильские футболисты Антальяспора отказались играть из-за акций в поддержку Палестины
Украина11:15
Верес - Рух: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK