Пьянич: Мне было веселее играть с Роналду

Миралем Пьянич признался, что ему больше понравилось играть с Криштиану Роналду, а не с Лионелем Месси.

Напомним, боснийский хавбек успел поиграть с обоими футболистами, с Месси в Барселоне, и с Роналду в Ювентусе. Миралем считает обоих великими игроками.

"У меня много воспоминаний о Крише, великом футболисте. Он самый сильный из всех, с кем я работал, он один из лучших за всю историю, входит в число 2-3 сильнейших игроков в истории. Моему сыну было приятно снова увидеть его. Мы провели вместе много замечательных моментов.

Трудно сказать, кто сильнее, мне посчастливилось играть с обоими. Мне было веселее с Кришем, но они оба величайшие игроки всех времен, и они являются прекрасными примерами для детей", – цитирует Пьянича Sportmediaset.

Ранее, напомним, Интер Майами проиграл заключительный матч сезона.

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