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Интер Майами с Месси и без Кривцова проиграл заключительный матч сезона

Флоридская команда завершила регулярный чемпионат на предпоследнем месте своей конференции.
Сегодня, 09:48
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В ночь на воскресенье, 22 октября, Интер Майами провел заключительный для себя матч сезона.

Команда Херардо Мартино в последнем туре регулярного чемпионата МЛС на выезде потерпела минимальное поражение со счетом 0:1 от Шарлотт.

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Звездный нападающий "цапель" Лионель Месси отыграл весь поединок, а украинский защитник Сергей Кривцов даже не попал в заявку. Предположительно, украинец продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой во время международного перерыва досрочно покинул расположение национальной сборной.

Шарлотт - Интер Майами

Гол: Кальдерон Варгас, 13

Интер Майами еще ранее потерял шансы на попадание в плей-офф МЛС и завершил регулярный чемпионат на предпоследнем, 14-м месте, Восточной Конференции. В 34 сыгранных матчах флоридская команда набрала 34 очка.

Ранее стало известно, сколько Месси заработает за год в МЛС.

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