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Команда Де Пены и Патрика забила гол позже оповещения в приложении, голкипер "передумал" отбивать мяч

Очень странный эпизод произошел в Бразилии.
Сегодня, 21:34
Алан Патрик / Getty Images
Алан Патрик / Getty Images

В рамках 30-го тура чемпионата Бразилии Интернасьональ с экс-игроками Шахтера Аланом Патриком и Витао (получил удаление на 9-й минуте) и бывшим представителем Динамо Карлосом Де Пеной дома встречался с Коритибой.

В конце матча, при счете 1:3 в пользу Коритибы, одному из фанатов на телефон пришло уведомление из специального приложения, в котором говорилось о том, что Интернасьональ забил гол.

Сам же гол фанат увидел лишь спустя несколько секунд после оповещения.

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Удивительным этот мяч делают и действия голкипера Габриэла, который в последний момент просто убрал руку и не стал отбивать снаряд.

После этого гола команды еще раз отличились в воротах друг друга и поединок завершился победой Коритибы 4:3.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интернасьональ Коритиба Алан Патрик Карлос Де Пена Витао

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