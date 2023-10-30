Команда Де Пены и Патрика забила гол позже оповещения в приложении, голкипер "передумал" отбивать мяч

Очень странный эпизод произошел в Бразилии.

В рамках 30-го тура чемпионата Бразилии Интернасьональ с экс-игроками Шахтера Аланом Патриком и Витао (получил удаление на 9-й минуте) и бывшим представителем Динамо Карлосом Де Пеной дома встречался с Коритибой.

В конце матча, при счете 1:3 в пользу Коритибы, одному из фанатов на телефон пришло уведомление из специального приложения, в котором говорилось о том, что Интернасьональ забил гол.

Сам же гол фанат увидел лишь спустя несколько секунд после оповещения.

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Удивительным этот мяч делают и действия голкипера Габриэла, который в последний момент просто убрал руку и не стал отбивать снаряд.

fui no youtube olhar esse gol em camera lenta e realmente ele tirou a mão, nem chegou a esticar o braço pic.twitter.com/Bo2PsPsvz6 — 𝓋𝑒𝓉𝓏 (@anivetz) October 30, 2023

После этого гола команды еще раз отличились в воротах друг друга и поединок завершился победой Коритибы 4:3.

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