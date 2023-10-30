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На красной дорожке Золотого мяча провели очень милую акцию

Звездные гости обрадовали своих маленьких фанатов.
Сегодня, 20:56
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

В Париже проходит церемония награждения лучших футболистов и футболисток сезона. В главный зал парижского театра звездные гости проходят по красной дорожке.

Интересно, что организаторы обустроили специальные мониторы вдоль дорожки, на которых транслируют изображения с веб-камер больных находящихся в больницах детей.

Футболисты могут пообщаться по видеосвязи со своими маленькими фанатами.

На нашем сайте доступны результаты голосования за Золотой мяч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч

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