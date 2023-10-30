На красной дорожке Золотого мяча провели очень милую акцию

В Париже проходит церемония награждения лучших футболистов и футболисток сезона. В главный зал парижского театра звездные гости проходят по красной дорожке.

Интересно, что организаторы обустроили специальные мониторы вдоль дорожки, на которых транслируют изображения с веб-камер больных находящихся в больницах детей.

Футболисты могут пообщаться по видеосвязи со своими маленькими фанатами.

Emiliano Martinez speaking with children currently at hospital! #ballondor pic.twitter.com/E6V8X9MzFN — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Erling Haaland saying hi to children at hospital! ❤️#ballondor pic.twitter.com/3gFZjeIU67 — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

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