Большие мышцы и особая техника: Культовый киноактер предстал в образе Бекхэма на Хэллоуин

Во вторник, 31 октября, прошел международный праздник - Хэллоуин. Многие люди предстали в ярких образах на масштабное событие.

Популярный актер Дуэйн Джонсон удивил своим костюм на Хэллоуин.

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Американец опубликовал фотографии у себя на странице в Instagram, где он в форме Манчестер Юнайтед, а на спине фамилия Дэвида Бекхэма.

Примечательно, что Джонсон также показал технику остановки мяча.

Напомним, Икарди с Вандой Нарой оригинально поздравили с Хэллоуином.

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