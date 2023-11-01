Большие мышцы и особая техника: Культовый киноактер предстал в образе Бекхэма на Хэллоуин
Дуэйн Джонсон является фанатом легендарного игрока.
Во вторник, 31 октября, прошел международный праздник - Хэллоуин. Многие люди предстали в ярких образах на масштабное событие.
Популярный актер Дуэйн Джонсон удивил своим костюм на Хэллоуин.
Читай также: Косплей года: Одноклубник Месси нарядился охранником Лео на Хэллоуин
Американец опубликовал фотографии у себя на странице в Instagram, где он в форме Манчестер Юнайтед, а на спине фамилия Дэвида Бекхэма.
Примечательно, что Джонсон также показал технику остановки мяча.
Напомним, Икарди с Вандой Нарой оригинально поздравили с Хэллоуином.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!