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Освобождение отца Диаса затягивается из-за военных операций в Колумбии

При этом семья все равно вскоре должна воссоединиться.
Сегодня, 22:27
Ибраима Конате и луис Диас / Getty Images
Ибраима Конате и луис Диас / Getty Images

После матча против Лутон Таун (1:1) вингер Ливерпуля Луис Диас опубликовал обращение к похитителям его родителей.

Вернув мать футболиста, национально-освободительная армия (ELN) по-прежнему продолжает удерживать его отца. Ранее ELN сообщила, что отпустит его в ближайшее время, однако этого до сих пор не произошло.

Как сообщает ESPN, освобождение отца Диаса затягивается из-за того, что в Колумбии продолжаются военные операции.

Присутствие сил безопасности Колумбии в регионе помешало его освобождению.

Источники в области безопасности сообщили, что ELN, самая радикальная левая повстанская группировка Колумбии, уже давно финансирует свои операции за счет похищения людей, а также вымогательства и торговли наркотиками.

Повстанческая группировка и правительство участвуют в прекращении огня на фоне мирных переговоров, стремясь положить конец роли ELN в шестидесятилетнем внутреннем вооруженном конфликте в Колумбии, в результате которого погибло по меньшей мере 450 000 человек.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Луис Диас

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