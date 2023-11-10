Бензема впервые отличился хет-триком за Аль-Иттихад
Француз провел отличный матч после увольнения тренера, с которым у него был конфликт.
В рамках 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Иттихад принял на своем поле Абху.
Матч завершился победой "желто-черных" со счетом 4:2. Хет-триком отметился Карим Бензема.
Для француза это первый хет-трик в футболке Аль-Иттихада и первый матч, в котором он забил за саудовский клуб больше одного мяча.
Отметим, что накануне "тигры" уволили Нуну Эшпириту Санту. Одна из причин, по которой было принято это решение по информации СМИ, конфликт с Бензема.
Аль-Иттихад - Абха 4:2
Голы: Бензема, 38, 67, 69, Коронадо, 54 - Токо-Экамби, 51, Джумаях, 85.
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