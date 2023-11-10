iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бензема впервые отличился хет-триком за Аль-Иттихад

Француз провел отличный матч после увольнения тренера, с которым у него был конфликт.
Вчера, 23:29
Карим Бензема
Карим Бензема

В рамках 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Иттихад принял на своем поле Абху.

Матч завершился победой "желто-черных" со счетом 4:2. Хет-триком отметился Карим Бензема.

Для француза это первый хет-трик в футболке Аль-Иттихада и первый матч, в котором он забил за саудовский клуб больше одного мяча.

Отметим, что накануне "тигры" уволили Нуну Эшпириту Санту. Одна из причин, по которой было принято это решение по информации СМИ, конфликт с Бензема.

Аль-Иттихад - Абха 4:2

Голы: Бензема, 38, 67, 69, Коронадо, 54 - Токо-Экамби, 51, Джумаях, 85.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Аль-Иттихад

Статьи по теме

Карим Бензема: статистика-2023/2024 Карим Бензема: статистика-2023/2024
Определились все участники Клубного чемпионата мира-2023 Определились все участники Клубного чемпионата мира-2023
Неймар подешевел до уровня десятилетней давности, Бензема оценивается как Довбик Неймар подешевел до уровня десятилетней давности, Бензема оценивается как Довбик
Думаю, что за этим что-то скрыто": Министр МВД Франции осудил Бензема за поддержку Палестины Думаю, что за этим что-то скрыто": Министр МВД Франции осудил Бензема за поддержку Палестины
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа01:04
Тен Хаг рассказал, почему Варан не играет за МЮ
Футбол00:37
Италия - Украина: Спалетти вызвал вратаря с русскими корнями
Европа00:23
Атлетик "перестрелял" Сельту в сумасшедшем матче
Вчера, 23:46
Европа23:46
Дженоа с Малиновским победила Верону
Другие страны23:29
Бензема впервые отличился хет-триком за Аль-Иттихад
Европа23:07
Наполи может уволить главного тренера в ближайшее время
Хоккей22:59
Украина на последних минутах уступила Словении на турнире Мемориала Шаркози
Европа22:32
Легенда Милана может перебраться в Саудовскую Аравию
Европа22:30
Кин - о нарушении против отца Холанда: Я не собирался травмировать его
Европа22:07
Клубы АПЛ готовы посоревноваться за Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK