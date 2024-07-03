Месси попал в символическую сборную группового этапа Копы Америка

Известный статистический портал WhoScored представил символическую сборную группового этапа Копы Америка, который закончился этой ночью.

В 11-ку лучших попали в частности: Клаудио Браво, Рональд Араухо, Лионель Месси и Дарвин Нуньес.

Читай также: Макгрегор поставил огромную сумму на победу Месси и компании на Копа Америка

Кроме Нуньеса и Рональда Араухо среди представителей Уругвая в команде также Мануэль Угарте и Максимилиано Араухо. Это самый большой показатель среди всех сборных.

Напомним, плей-офф турнира стартует в ночь с 4 на 5 июля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!