"Рано или поздно это произойдет": Звезда саудовской лиги заговорил о возвращении в Европу

Защитник Ан-Насра Эмерик Ляпорт высказался о возвращении в Европу.

По словам французского центрбека, ему тяжело жить вдали от его родственников, поэтому, вероятно он вернется, но уже после завершения игровой карьеры.

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"В Саудовской Аравии много движения и очень жарко.

Я не вижу, чтобы моя семья жила здесь после завершения моей карьеры, но никогда не знаешь.

Есть вещи, которые нам здесь нравятся, но я далеко от своей большой семьи, и это трудно.

Рано или поздно я вернусь", - сказал Ляпорт в интервью английскому изданию Daily Mail.

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