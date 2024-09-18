"Рано или поздно это произойдет": Звезда саудовской лиги заговорил о возвращении в Европу
Эмерику Ляпорту тяжело живется в стране с таким теплым климатом.
Защитник Ан-Насра Эмерик Ляпорт высказался о возвращении в Европу.
По словам французского центрбека, ему тяжело жить вдали от его родственников, поэтому, вероятно он вернется, но уже после завершения игровой карьеры.
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"В Саудовской Аравии много движения и очень жарко.
Я не вижу, чтобы моя семья жила здесь после завершения моей карьеры, но никогда не знаешь.
Есть вещи, которые нам здесь нравятся, но я далеко от своей большой семьи, и это трудно.
Рано или поздно я вернусь", - сказал Ляпорт в интервью английскому изданию Daily Mail.
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