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"Рано или поздно это произойдет": Звезда саудовской лиги заговорил о возвращении в Европу

Эмерику Ляпорту тяжело живется в стране с таким теплым климатом.
Сегодня, 18:34
Эмерик Ляпорт / Getty Images
Эмерик Ляпорт / Getty Images

Защитник Ан-Насра Эмерик Ляпорт высказался о возвращении в Европу.

По словам французского центрбека, ему тяжело жить вдали от его родственников, поэтому, вероятно он вернется, но уже после завершения игровой карьеры.

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"В Саудовской Аравии много движения и очень жарко. 

Я не вижу, чтобы моя семья жила здесь после завершения моей карьеры, но никогда не знаешь. 

Есть вещи, которые нам здесь нравятся, но я далеко от своей большой семьи, и это трудно. 

Рано или поздно я вернусь", - сказал Ляпорт в интервью английскому изданию Daily Mail.

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