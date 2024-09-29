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Месси отметился нетипичной для себя желтой карточкой

Аргентинец оскорбил арбитра после матча.
Сегодня, 16:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси получил желтую карточку в матче с Шарлотт.

Технически, аргентинец получил предупреждение уже после финального свистка, когда матч уже закончился со счетом 1:1.

Как только судья дал просвистел окончание матча, Месси пошел к нему претензиями.

Форвард был недоволен, что арбитр не зафиксировал на нем фол, и в ходе перепалки назвал судью "с*****м сыном с паршивым характером", за что и получил желтую карточку.

Ранее президент ФИФА очень расхвалил предстоящий клубный ЧМ в США.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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