Месси отметился нетипичной для себя желтой карточкой
Аргентинец оскорбил арбитра после матча.
Лионель Месси получил желтую карточку в матче с Шарлотт.
Технически, аргентинец получил предупреждение уже после финального свистка, когда матч уже закончился со счетом 1:1.
Как только судья дал просвистел окончание матча, Месси пошел к нему претензиями.
Форвард был недоволен, что арбитр не зафиксировал на нем фол, и в ходе перепалки назвал судью "с*****м сыном с паршивым характером", за что и получил желтую карточку.
Ранее президент ФИФА очень расхвалил предстоящий клубный ЧМ в США.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!