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Сборная Саудовской Аравии разорвала контракт со звездным тренером

Роберто Манчини не простили провал на отборе на ЧМ-2026.
Вчера, 22:11
Роберто Манчини / Getty Images
Роберто Манчини / Getty Images

Федерация футбола Саудовской Аравии объявила об отставке Роберто Манчини.

Федерация договорилась об обоюдном расторжении контракта с итальянским специалистом.

Манчини работал в сборной Саудовской Аравии с августа 2023 года. Под его руководством она провела 20 матчей, из которых выиграла 8, а также потерпела 5 поражений.

Специалисту не простили провал на отборе на ЧМ-2026. Саудовская Аравия имеет всего одну победу в четырех матчах и занимает третью строчку в группе.

Ранее также сборная Дании назначила нового тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберто Манчини

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