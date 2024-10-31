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Альба: Месси всегда должен быть претендентом на Золотой мяч

Испанец считает, что Лео недооценили из-за переезда в МЛС.
Сегодня, 19:30
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Защитник Интер Майами Жорди Альба заявил, что Лео Месси всегда должен входить в список претендентов на Золотой мяч.

Испанец считает своего партнера лучшим игроком в мире, которого, возможно, недооценили из-за перехода в МЛС.

"Я никогда не придавал особого значения Золотому мячу, одни игроки соглашаются с результатами, другие – нет... Я считаю, что Лео всегда должен быть в числе претендентов. Возможно, его не оценили должным образом, потому что он уехал в МЛС, но Лео продолжает делать разницу.

Для меня он, несомненно, лучший в мире. Даже в сборной Аргентины он продолжает выступать на самом высоком уровне. Для меня он всегда будет лучшим, он это доказал. Я уважаю решение отдать награду другому игроку, но это мое мнение", - цитирует испанца Marca.

Ранее также сообщалось, что Реал работает над новым контрактом Винисиуса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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