Альба: Месси всегда должен быть претендентом на Золотой мяч

Защитник Интер Майами Жорди Альба заявил, что Лео Месси всегда должен входить в список претендентов на Золотой мяч.

Испанец считает своего партнера лучшим игроком в мире, которого, возможно, недооценили из-за перехода в МЛС.

"Я никогда не придавал особого значения Золотому мячу, одни игроки соглашаются с результатами, другие – нет... Я считаю, что Лео всегда должен быть в числе претендентов. Возможно, его не оценили должным образом, потому что он уехал в МЛС, но Лео продолжает делать разницу.

Для меня он, несомненно, лучший в мире. Даже в сборной Аргентины он продолжает выступать на самом высоком уровне. Для меня он всегда будет лучшим, он это доказал. Я уважаю решение отдать награду другому игроку, но это мое мнение", - цитирует испанца Marca.

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