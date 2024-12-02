"Новый Иньеста" играл с тяжелой травмой в полуфинале плей-офф МЛС и отдал победный ассист

В рамках плей-офф МЛС Лос-Анджлес Гэлакси благодаря минимальной победе прошел Сиэтл Саундерс и сыграет в финале против Нью-Йорк Ред Буллс.

В матче за трофей «лос галактикос» сыграют без одного из своих лидеров. Испанский полузащитник Рики Пуч порвал крестообразные связки колена в игре против Сиэтла.

В пресс-релизе на сайте клуба из Лос-Анджелеса сказано, что досадная травма произошла с Пучем на старте второго тайма и несмотря на нее он провел на поле еще около получаса.

Рики стал автором ассиста на единственный гол в матче в исполнении Деяна Йовельича.

В регулярном сезоне и плей-офф МЛС хавбек, который является воспитанником Барселоны и в свое время считался большим талантом, провел 33 матча, забив 17 голов и отдав 12 ассистов.

На старте карьеры Рики часто сравнивали с Андресом Иньестой, но он так и не смог закрепиться в стане каталонского гранда и найти себя в европейском футболе.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-партнер Месси возглавил Интер Майами.

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