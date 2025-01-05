Месси объяснил, почему не приехал на церемонию награждения в США

Нападающий Интер Майами объяснил, почему пропустил церемонию вручения в Белом доме.

Напомним, ранее стало известно, что аргентинец удостоился Президентской медали свободы - одной из двух высших гражданских наград в США.

Однако на церемонии вручения в Белом доме Месси не было. Как утверждает Marca, ранее Лео написал официальное письмо, в котором предупредил администрацию, что заберет награду позднее.

А затем нападающий написал также и пост в социальных сетях, чтобы объяснить ситуацию и своим фанатам.

"Для меня большая честь получить такое признание. Это огромная привилегия, и я глубоко благодарен за нее.

К сожалению, у меня есть согласованные заранее обязательства, из-за которых я не смогу присутствовать на церемонии в Белом доме 4 января. Однако я хочу, чтобы вы знали, что я искренне ценю этот жест", – написал Месси.

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