iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси объяснил, почему не приехал на церемонию награждения в США

Лео заберет награду позднее.
Сегодня, 08:05
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами объяснил, почему пропустил церемонию вручения в Белом доме.

Напомним, ранее стало известно, что аргентинец удостоился Президентской медали свободы - одной из двух высших гражданских наград в США. 

Однако на церемонии вручения в Белом доме Месси не было. Как утверждает Marca, ранее Лео написал официальное письмо, в котором предупредил администрацию, что заберет награду позднее.

А затем нападающий написал также и пост в социальных сетях, чтобы объяснить ситуацию и своим фанатам.

"Для меня большая честь получить такое признание. Это огромная привилегия, и я глубоко благодарен за нее.

К сожалению, у меня есть согласованные заранее обязательства, из-за которых я не смогу присутствовать на церемонии в Белом доме 4 января. Однако я хочу, чтобы вы знали, что я искренне ценю этот жест", – написал Месси.

Ранее также Чикаго Буллз Чикаго выведут номер своей легендывывели номер своей легенды[[/link_local].

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

Статьи по теме

Месси и легенда НБА получили Президентскую медаль свободы от Байдена Месси и легенда НБА получили Президентскую медаль свободы от Байдена
Месси похвастался именной маркой премиального вина Месси похвастался именной маркой премиального вина
Мбаппе: Я очень сильно злился на Месси после финала Чемпионата мира Мбаппе: Я очень сильно злился на Месси после финала Чемпионата мира
Месси стал обладателем звания MVP МЛС-2024 Месси стал обладателем звания MVP МЛС-2024
Помочь журналистам

Видео

НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио
НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, Рома - Лацио
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: w0nderful занял 11-е место в рейтинге
просмотров
Костюк вслед за Ястремской покинула Брисбен
просмотров
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сумасшедшое попадание Леверта
просмотров

Последние новости

НХЛ09:15
НХЛ: Вашингтон и Торонто устроили безумные перестрелки в своих матчах
НБА08:45
НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио
Другие страны08:05
Месси объяснил, почему не приехал на церемонию награждения в США
Европа07:40
Брайтон пытается обогнать Реал в гонке за бразильского защитника
Европа07:21
Футбол сегодня: Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, Рома - Лацио
Вчера, 21:05
Европа21:05
Наполи в гостях одержал разгромную победу над Фиорентиной
Бокс20:28
"Тяжело бьет": Бывший чемпион назвал самого сложного соперника для Усика
Украина19:59
Шахтер начал подготовку ко второй части сезона
НБА19:56
Чикаго выведут номер своей легенды
Европа19:15
Борнмут Забарного победил в "украинском дерби" Эвертон Миколенко, Брентфорд разгромил Саутгемптон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK