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Футбол

Шахтер раскрыл стадион на матч квалификации Лиги Европы

"Горняки" выбрали домашнюю арену на старт в турнире.
Сегодня, 17:36       Автор: Антон Федорцив
Стадион Стожице / Getty Images
Стадион Стожице / Getty Images

Донецкий Шахтер начнет выступления в еврокубках 2025/26 в столице Словении. Домашний поединок против финского Ильвеса "горняки" проведут в Любляне, сообщает официальный сайт клуба.

Команда Арды Турана примет "рысей" на стадионе местной Олимпии. Арена Стожице станет временным домом Шахтера. Стадион сможет принять 16038 зрителей.

В этом году "горняки" стартуют на евроарене с первого раунда квалификации Лиги Европы. В случае победы над Ильвесом подопечные Турана будет противостоять стамбульскому Бешикташу в следующем круге.

К слову, накануне Шахтер анонсировал два спарринга перед стартом в еврокубках.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Олимпия Любляна

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