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Кучер: Нам трижды пробили по воротам и забили три гола

Наставник Днепра-1 высказался о крупном поражении от АЕК Ларнака.
Сегодня, 07:20
Александр Кучер / СК Днепр-1
Александр Кучер / СК Днепр-1
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Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер подвели итоги поражения команды в отборе Лиги Европы от АЕК Ларнака (1:5 - по сумме двух встреч).

По словам специалиста, он не может упрекнуть своих подопечных, ведь те показывали максимум желания.

"Я не скажу, что нам очень тяжело было играть. Мы тоже рассчитывали пройти дальше, стремились победить, но так сложилась игра, что нам трижды пробили по воротам и забили три гола. Конечно, были ошибки, которых можно было не допускать. Мы разговаривали об этом с ребятами, указывали на это, но какой-то нефарт сегодня у нас был".

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"Конечно, я не могу упрекнуть ребят в стремлении – они хотели победить и играли с большим желанием. У меня здесь к ним нет никаких претензий. Но сегодня победитель – АЕК, которого я хочу поздравить с этой победой и попаданием в группу Лиги Европы. Мы тоже хотели туда попасть. Для нас никаких новинок со стороны соперника не было. Мы играли так, как и планировали.

Мы знали, как Дьюрчо смещается в центр, и нужно было там страховать, но, видимо, отключились. Второй гол я вообще не понимаю, как там мяч в ворота попал, хотя удар накрывали. Ну, а третий гол был, когда мы уже пошли отыгрываться, а соперник сыграл на контратаке. По сегодняшней игре мы должны были забивать, но хорошо сыграл вратарь АЕК, выручавший свою команду и отразивший много ударов.".

Кучер отметил подготовку команды к играм.

"У нас сейчас обойма 15 игроков. Многие не хотят приезжать к нам из-за войны в Украине. Да, мы готовились в Словении, потом был переезд в Словакию, мы постоянно на чемоданах. Сегодня мы сыграли здесь, а 28 августа уже матч против Динамо во Львове. Надо будет лететь в Польшу, а затем несколько часов добираться автобусом до Львова. Мы постоянно будем в пути. Так будет все время".

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча АЕК Ларнака - Днепр-1.

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