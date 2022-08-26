Известны все возможные соперника Днепра-1: список корзин жеребьевки Лиги конференций

В рамках группового этапа Лиги конференций Украину будет представлять только один коллектив, которым стал Днепр-1, который не смог победить в отборе Лиги Европы.

Днепряне попали в четвертую корзину во время жеребьевки, ведь имеют низкий коэффициент из-за дебютанта в евросоревнованиях.

После завершения всех матчей плей-офф квалификации стало известно, в каких корзинах оказались те или иные команды.

Первая корзина

Вильярреал (Испания)

Базель (Швейцария)

Славия Прага (Чехия)

АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Гент (Бельгия)

Иссанбул Башакшехир (Турция)

Партизан (Сербия)

Вест Хэм (Англия)

Вторая корзина

Стяуа (Румыния)

Фиорентина (Италия)

ЧФР Клуж (Пумуния)

Мольде (Норвегия)

Кельн (Германия)

Хапоэль Беэр Шева (Израиль)

Слован Братислава (Словакия)

Аполлон (Кипр)

Третья корзина

Жальгирис (Литва)

Аустрия Вена (Австрия)

Андерлехт (Бельгия)

Хартс (Шотландия)

Шэмрок Роверс (Ирландия)

Сивасспор (Турция)

Ницца (Франция)

Вадуц (Лихтенштейн)

Четвертая корзина

Днепр-1 (Украина)

Лех Познань (Польша)

Словацкое (Чехия)

Силькеборг (Дания)

Юргорден (Швеция)

Пьюник (Армения)

Балкани (Косово)

РФС (Латвия)

Жеребьевка группового раунда Лиги конференций состоится уже сегодня, 26 августа.