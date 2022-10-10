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Бойко отправился с Динамо на матч с Ренном, несмотря на повреждение

Киевляне примут в Кракове французскую команду 13 октября.
Сегодня, 22:31
Денис Бойко / Getty Images
Денис Бойко / Getty Images
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Киевское Динамо переехало из Львова в Краков, где состоится предстоящий матч группового раунда Лиги Европы против Ренна.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", вместе с командой в Польшу отправился голкипер Денис Бойко, который накануне получил повреждение в поединке украинской Премьер-лиги против Руха (3:0) и ожидает вердикта врачей. 

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Также состав динамовцев пополнил еще один голкипер - вратарь юношеской команды Юрий Авраменко.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы Динамо - Ренн состоится в Кракове в четверг, 13 октября. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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