Лацио в меньшинстве не сумел обыграть Штурм

В четверг, 13 октября, в рамках 4 тура Лиги Европы Лацио принимал Штурм. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Первый забитый мяч зрители увидели лишь под занавес первого тайма. Голом с пенальти отметился форвард римского клуба Чиро Иммобиле.

На хорошее событие для Лацио пришлось и крайне приятное, а именно удаление защитника Лаццари. После этого эпизода Штурму удалось сравнять счет и поставить хозяев в неудобное положение.

На 71-й минуте Педро вновь вывел Лацио вперед, однако через 12 минут гостям удалость снова сравнять счет, который и стал, в итоге, финальным.

Лацио - Штурм 2:2

Голы: Иммобиле, 45 пен, Педро, 71 - Бовинг, 56, 83

Лацио: Проведель - Габаррон, Хила, Хюсай, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 58) - Катальди (Весино, 58), Башич (Милинкович-Савич, 58), Лаццари - Дзакканьи (Марушич, 46), Педро, Иммобиле (Канчельери, 79).

Штурм: Зибенхандль - Инголич, Вютрих, Аффенгрубер, Данте - Хирлендер (Саркария, 79), Горенц-Станкович (Любич, 79), Прасс, Китейшвили (Хорват, 58) - Айети (Янчер, 79), Эмега (Вик, 46).

Предупреждения: Инголич, Лаццари, Китейшвили, Аффенгрубер, Горенц-Станкович, Иммобиле, Прасс, Любич, Вютрих, Милинкович-Савич.

Удаление: Лаццари