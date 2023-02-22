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"Не страх, а мотивация": Хави не боится играть на Олд Траффорде

Испанец также не забыл похвалить своего коллегу, который сумел преобразовать некоторых футболистов.
Сегодня, 12:22
Хави Эрнандес / Getty Images
Хави Эрнандес / Getty Images

Барселона и Манчестер Юнайтед порадовали болельщиков отличной игрой в первом матче (2:2) 1/16 финала Лиги Европы, который прошел в Каталонии.

Вскоре они встретятся в Англии на Олд Траффорде. По словам главного тренера каталонцев Хави Эрнандеса, атмосфера манчестерской арены его вовсе не пугает.

"Страх? Наоборот, Олд Траффорд мотивирует — это один из тех стадионов, где хочется сыграть хотя бы раз в жизни, где нужно выложиться на полную", - цитирует испанца utdreport.

Хави также отдал должное своему визави Эрику тен Хагу, сумевшему изменить культуру в раздевалке манкунианцев.

Эрик тен Хаг и Хави Эрнандес
Эрик тен Хаг и Хави Эрнандес / Источник: Getty Images

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"Тен Хаг вытягивает из своих игроков весь талант. Посмотрите на Джейдона Санчо, Маркуса Рэшфорда, португальского парня (Бруно Фернандеш). И посмотрите, как играет Фред".

"Он (тен Хаг) очень хорош, он мне очень нравится. Он построил команду и выжимает максимум из всех своих игроков. Это хорошо о нем говорит. Он также хорош тактически, при этом отлично справляясь с раздевалкой"

Напомним, что ответная встреча Манчестер Юнайтед и Барселоны состоится в четверг, 23 февраля. Начало поединка - 22:00 по киевскому времени.

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