Очередной "сухой" матч позволил Барселоне установить новый рекорд Ла Лиги

В воскресенье, 19 ферваля, состоялся матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором Барселона обыграла Кадис со счетом 2:0.

Голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген вновь отстоял на "ноль" в этом сезоне. Всего же "сине-гранатовые" в 22-х сыгранных турах чемпионата Испании пропустили всего 7 голов.

Как сообщает Opta, это стало новым рекордом высшего испанского дивизиона. Ранее лучший показатель по пропущенным голам на данной стадии чемпионата принадлежал все той же Барселоне (1986/87), Депортиво (1993/94) и Атлетико (2017/18) - эти команды пропустили по 9 мячей за первые 22 тура Ли Лиги.

Напомним, что недавно Барселону обвинили в подкупе вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикеса. За это команда Хави Эрнандеса может понести серьезное наказание.