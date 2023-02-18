iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселону могут исключить из еврокубков и лишить титулов

Скандал вокруг каталонцев набирает обороты.
Сегодня, 16:54
ФК Барселона / fcbarcelona.com
ФК Барселона / fcbarcelona.com

ФИФА и УЕФА рассматривают вариант с наложением санкций на Барселону. Об этом сообщает издание El Pais.

Каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро.

Таким образом, у ФИФА есть право перевести Барселону в низший футбольный дивизион и лишить ее титулов, если вина клуба будет доказана. 

Также УЕФА может подвергнуть санкциям любую деятельность, направленную на влияние на результат матча на национальном или международном уровне и отстранить указанный клуб от участия в международных соревнованиях на один сезон.

Ранее сообщалось, что Барселона объявила о подписании защитника ЛА Гэлакси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Зарегистрировали! Барселона объявила о подписании защитника ЛА Гэлакси Зарегистрировали! Барселона объявила о подписании защитника ЛА Гэлакси
Матч Барселона - Манчестер Юнайтед стал самым посещаемым в истории ЛЕ Матч Барселона - Манчестер Юнайтед стал самым посещаемым в истории ЛЕ
Голевая заруба и боевая ничья: Видео голов и обзор матча Барселона - Манчестер Юнайтед Голевая заруба и боевая ничья: Видео голов и обзор матча Барселона - Манчестер Юнайтед
Хави - об игре с МЮ: Равный матч, но было чувство, что Барселона может победить Хави - об игре с МЮ: Равный матч, но было чувство, что Барселона может победить
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа18:19
Зинченко: Эта игра стала потрясающим уроком
Европа18:16
Тен Хаг признал, что Манчестер Юнайтед способен побороться за чемпионство в этом сезоне
НБА17:53
Майами - главный кандидат на Кевина Лава
Биатлон17:24
Итальянки провели идеальную эстафету на ЧМ-2023, Украина показала ужасную скорость
Европа17:23
Мюллер догнал Кана по количеству матчей за Баварию
Формула 117:11
Стало известно, почему Хаас не стал подписывать Риккардо
Европа16:54
Барселону могут исключить из еврокубков и лишить титулов
Европа16:40
Арсенал вырвал победу в безумном матче против Астон Виллы
Европа16:30
Стало известно, сколько игр и ударов ушло на забитый мяч Зинченко
Европа16:12
Зинченко забил свой первый гол в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK