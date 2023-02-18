Барселону могут исключить из еврокубков и лишить титулов

ФИФА и УЕФА рассматривают вариант с наложением санкций на Барселону. Об этом сообщает издание El Pais.

Каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро.

Таким образом, у ФИФА есть право перевести Барселону в низший футбольный дивизион и лишить ее титулов, если вина клуба будет доказана.

Также УЕФА может подвергнуть санкциям любую деятельность, направленную на влияние на результат матча на национальном или международном уровне и отстранить указанный клуб от участия в международных соревнованиях на один сезон.

Ранее сообщалось, что Барселона объявила о подписании защитника ЛА Гэлакси.