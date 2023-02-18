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Зарегистрировали! Барселона объявила о подписании защитника ЛА Гэлакси

Араухо пополнил ряды каталонского клуба.
Сегодня, 09:49
Хулиан Араухо / Getty Images
Хулиан Араухо / Getty Images

Защитник ЛА Гэлакси Хулиан Араухо перешел в Барселону. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Каталонцы заключили с 21-летним мексиканцем контракт до 2026 года. В ближайшие дни футболист присоединится к Барселоне Б.

По данным разных источников, сумма трансфера составила почти в 4 млн евро с учетом бонусов.

Напомним, в 2022 году Араухо провел в МЛС 31 матч и отдал 5 голевых пасов.

Ранее сообщалось, что Барселона провела переговоры с агентом хавбека Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лос-Анджелес Гэлакси

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