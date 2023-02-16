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Барселона провела переговоры с агентом хавбека Манчестер Сити

Гюндоган может стать игроком каталонского клуба.
Сегодня, 17:23
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Барселона рассматривает возможность подписания хавбека Манчестер Сити Илкая Гюндогана. Об этом сообщает журналист Жерара Ромеро.

Сегодня утром агент немецкого полузащитника встретился со спортивным руководством Барселоны. Переход Гюндогана в стан каталонцев этим летом – это реальная возможность.

Напомним, действующий контракт 32-летнего полузащитника с Манчестер Сити рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне не счету Гюндогана 3 гола и 3 ассиста в 20 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Барселона имеет устную договоренность о переходе защитника из Бундеслиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган

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