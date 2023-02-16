Барселона провела переговоры с агентом хавбека Манчестер Сити

Барселона рассматривает возможность подписания хавбека Манчестер Сити Илкая Гюндогана. Об этом сообщает журналист Жерара Ромеро.

Сегодня утром агент немецкого полузащитника встретился со спортивным руководством Барселоны. Переход Гюндогана в стан каталонцев этим летом – это реальная возможность.

Напомним, действующий контракт 32-летнего полузащитника с Манчестер Сити рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне не счету Гюндогана 3 гола и 3 ассиста в 20 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Барселона имеет устную договоренность о переходе защитника из Бундеслиги.