Барселона имеет устную договоренность о переходе защитника из Бундеслиги

Центрбек Айнтрахта Эван Ндика согласился на переход в Барселону. Об этом сообщает издание Sport1.

Каталонский клуб и 23-летний француз достигли устной договоренности о летнем трансфере. Барселоне согласна подписать игрока, однако "сине-гранатовые" также будут наблюдать за ситуацией на трансферном рынке, подыскивая других футболистов.

Контракт универсального защитника с Айнтрахтом рассчитан до лета 2023 года. Вероятность продления соглашения крайне мала.

В текущем сезоне на счету Ндика 20 матчей в рамках Бундеслиги, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Барселоне предложили подписать хавбека Вулверхэмптона.